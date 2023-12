Palermo, dati alle fiamme cumuli di rifiuti rimasti in strada

Cumuli di rifiuti sono rimasti per strada in diversi quartieri di Palermo dopo le festività di Natale e Santo Stefano. La Rap, l’azienda che si occupa delle raccolta dei rifiuti nel capoluogo siciliano, sta cercando di recuperare le tonnellate rimaste per strada: per i vertici della società i cittadini non hanno rispettato il divieto di gettare spazzatura nei festivi.

Intanto anche la scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere i roghi appiccati ai cumuli di spazzatura in via Maggiore Toselli, in piazza Montegrappa, in via Saccone Vanzetti, in largo Ferdinando Fuga.