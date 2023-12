Palermo, il servizio di raccolta dei rifiuti di Rap post Natale e Santo Stefano

Sono state giornate di intensa attività per Rap di Palermo che, come previsto dal contratto di servizio, ha garantito per le festività di Natale e Santo Stefano i servizi al 50% in tutte le aree operative. In alcuni casi, gli sforzi sono stati purtroppo vanificat. Una situazione aggravata dalla presenza di tre festività consecutive, che ha inevitabilmente provocato rallentamenti sugli svuotamenti in alcuni itinerari da compattatore, in particolare sui servizi di raccolta da cassonetto.

Le maggiori criticità vengono rilevate in alcune postazioni nella parte est della città, dove già da questa mattina sono in corso i recuperi. In questo momento le squadre stanno lavorando a Bonagia, mentre di pomeriggio si interverrà in zona Oreto nuova/Belmonte Chiavelli e stanotte in zona Zisa.

Ecco dove si interverrà a seguire per i recuperi: zona Falsomiele, Sperone, una parte del Villaggio Santa Rosalia; in turno notturno interventi in zona Noce, Pitrè, Perpignano, Stazione Centrale, Oreto vecchia e zona quartiere Montepellegrino.

Con il progetto presenza a lavoro si è in parte attutita la strutturale carenza di personale, sempre più marcata, che rende il ciclo dei rifiuti fragile, soprattutto nei periodi di festa quando la presenza del personale è su base volontaria. Va rilevato, purtroppo, che sebbene viga il divieto assoluto di conferimento dei rifiuti nei cassonetti, secondo regolamento comunale, nelle giornate domenicali e festive, si constata che molti cittadini non rispettano il predetto divieto che, certamente, aggrava ancor di più le già note difficoltà in cui versa il gestore dei servizi di raccolta.