Palermo, funerali blindati per il ragazzo ucciso in discoteca: davanti all'abitazione gli amici con la foto di Lino sulla maglietta

Funerale blindato nel cimitero di Sant’Orsola, a Palermo, per Rosolino Celesia, il giovane di 22 anni ucciso nella discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi. La polizia ha filtrato gli ingressi nell’unico varco lasciato aperto. Sono entrati solo in pochi. Diversi ragazzi amici di Lino a bordo di moto sono rimasti fuori dal cimitero.

I familiari del giovane ucciso sono entrati in chiesa per la funzione religiosa celebrata da don Salvatore Petralia, parroco di San Giovanni Apostolo, la chiesa del Cep, il quartiere del ragazzo. Poco prima della celebrazione un piccolo corteo si è svolto davanti all’abitazione in cui Rosolino viveva con i genitori. La bara bianca davanti all’ingresso dell’abitazione e tanti giovani con le magliette e la foto di Lino stampata e tanti palloncini celesti e bianchi. La bara è stata trasportata giù con un elevatore utilizzato per i traslochi. Tanti applausi e un piccolo corteo sorvegliato dagli agenti e dai carabinieri ha seguito il carro funebre.