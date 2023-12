«Stop alle violenze, dobbiamo vivere nella pace e nell’amore di Gesù», il messaggio dell'Imam Bedri El Madani

«Stop alle violenze, dobbiamo vivere nella pace e nell’amore di Gesù». L’Imam di Palermo lo sceicco Bedri El Madani, Imam della comunità islamica della moschea del Gran Cancelliere fa visita al presepe della parrocchia di San’Espedito durante la celebrazione della santa messa natalizia. Un momento di fraterna e gioiosa vicinanza, a testimonianza di un condiviso impegno nell’esperienza amichevole del vivo dialogo interreligioso, che vede concordi le due religioni nella difesa dei valori universali della pace, della giustizia e dei diritti umani.

L’Imam ha lanciato il suo messaggio di pace ai fedeli cristiani che hanno affollato durante la giornata di Natale la chiesa di via Nicolò Garzilli: «L’uomo ha raggiunto la luna, ha esplorato la profondità dei mari, ma non riesce a cogliere il messaggio di Gesù - ha detto - che ci chiama all’amore, alla fratellanza. Dobbiamo seguire le sue parole, imparare i principi della nascita del nostro Signore. Non è difficile, possiamo far regnare l’amore e la pace, anzi dobbiamo farlo».

L'intervista allo sceicco Bedri El Madani, Imam della comunità islamica della moschea del Gran Cancelliere.