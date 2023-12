Scoprirono gli autori di un maxi furto a Carini: consegnati gli encomi a quattro carabinieri

Oggi, alla caserma Giacinto Carini, sede del comando provinciale dei carabinieri di Palermo, sono stati conferiti encomi a 4 militari della compagnia di Carini, che si sono particolarmente distinti nello svolgimento dei compiti istituzionali.

I riconoscimenti, concessi dal generale di divisione Giuseppe Spina, comandante della legione carabinieri Sicilia, sono stati consegnati nel corso di una breve cerimonia, dal comandante provinciale dei carabinieri di Palermo, il generale di brigata Luciano Magrini, che ha espresso il suo grande apprezzamento per l’attività dei militari, che «hanno svolto, con spirito di sacrificio, abnegazione e alte capacità, le complesse e articolate indagini, su un furto in abitazione a dicembre 2020 in un’abitazione del centro storico di Carini», come si legge in una nota del comando.

I ladri portarono via da una cassaforte a muro, 100.000 euro in contanti e vari monili (tra i quali vari orologi di pregio, aventi valore complessivo stimato in 60.000 euro circa). L’indagine ha portato all’emissione di nove misure cautelari.

«I militari premiati - prosegue la nota - costituiscono solo una rappresentanza dei carabinieri di ogni ordine e grado che ogni giorno si prodigano nelle variegate attività di servizio e l’alto ufficiale ha colto l’occasione per esprimere loro il più caloroso ringraziamento a tutti coloro che, nel quotidiano agire, contribuiscono ad aiutare e proteggere le comunità. Il lavoro del carabiniere è un servizio per il prossimo, da svolgere sempre con umanità, passione, professionalità e altruismo».