Carini, quattro arresti per il maxi colpo da 100 mila euro in una casa del centro storico

Un furto studiato nei minimi dettagli che portò un bottino consistente: 100.000 euro in contanti, gioielli e orologi di pregio del valore di circa 60.000 euro.

Un colpo, ai danni di un'abitazione nel centro storico di Carini, i cui responsabili sono stati individuati dai carabinieri dopo un'indagine che andava avanti dal dicembre 2020, data del furto.

Sono nove gli indagati: 4 sono finiti in carcere, per due previsto l’obbligo di firma e per altri 3 l’obbligo di dimora. Le accuse sono di estorsione, furto aggravato, riciclaggio e favoreggiamento.

L’indagine, coordinata dalla procura della Repubblica di Palermo, contesta agli indagati l'estorsione nei confronti di familiari, minacciati perché in possesso di elementi utili agli investigatori per il recupero della refurtiva.

Inoltre ad alcuni degli indagati sarebbero da addebitare altri furti in abitazione commessi, nel tempo, a Carini, Montelepre e Palermo ed è probabile, secondo chi indaga, che la banda stesse progettando future rapine, con l’utilizzo di armi, su obiettivi di valore economico consistente.

