Scoppia un contatore, incendio nell’androne di un edifico nel centro storico di Palermo: operaio in ospedale con gravi ustioni

Incendio nell’androne di Palazzo Nuccio, in via Alessandro Paternostro 18 a Palermo. Il quadro elettrico dell’immobile storico, a pochi passi da corso Vittorio Emanuele, è esploso quando alcuni tecnici di una ditta ha degli appalti per contro dell’Enel stavano lavorando alla sostituzione di un contatore monofase con un trifase.

Improvvisamente un vecchio apparecchio in disuso ha fatto scintille e mandato in fiamme l’intero quadro: uno dei tecnici è in ospedale per gravi ustioni. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco dopo un’ora: i residenti del palazzo sono rimasti per ore senza luce e acqua. Ad essere state danneggiate, infatti, anche le elettropompe che portano acqua negli appartamenti.

L'aria della zona, a causa del fumo scaturito dalle fiamme, è diventata irrespirabile. Sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri che si occupano delle indagini.