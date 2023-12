Ferrovie dello Stato assume a Palermo: selezione per operatore della sosta, i requisiti

Ferrovie dello Stato assume a Palermo. Il profilo professionale per il quale ha aperto la selezione è quella di operatore della sosta per Fs Park S.p.A. da inserire all'interno del parcheggio della città.

Fs park

Fs Park, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, è specializzata nella gestione ed erogazione dei servizi di sosta anche al fine di favorire l'integrazione modale. La mission è valorizzare un asset chiave nella catena del viaggio, progettare e realizzare aree di sosta per mezzi pubblici e privati a servizio delle stazioni ferroviarie e contribuire alla loro accessibilità, favorendo il ruolo delle stazioni come hub di intermodalità in un'ottica integrata e sostenibile.

Operatore di sosta, cosa fa

L'operatore di sosta che verrà selezionato dovrà: curare le attività di assistenza diretta alla clientela per il corretto utilizzo del parcheggio;

assistere la clientela nelle attività di pagamento della sosta mediante l’utilizzo della cassa automatica; effettuare le attività di manutenzione di bassa complessità (pulizia casse automatiche, rimessa in servizio impianti tecnologici servizio, piccole riparazioni); segnalare ai tecnici gli interventi da effettuare nell’area per il mantenimento in efficienza e la continuità dell’esercizio del parcheggio; provvedere all’evasione delle operazioni di svuotamento e ripristino delle casse.

Operatore di sosta, i requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma; buon uso del pc e delle tecnologie; buona conoscenza di Office, con particolare riferimento ad outlook, excel e word per attività di registrazione e imputazione dati; manualità nell’utilizzo degli attrezzi da lavoro per le attività di manutenzione e riparazione.

Come presentare la domanda

I candidati dovranno presentare la domanda, entro il 29 dicembre, accedendo al sito delle Ferrovie dello Stato, nella sezione “Lavora con noi”, e ricercare l’annuncio relativo al posto a Palermo.