Palermo, il ponte Corleone torna interamente percorribile sulla carreggiata per Catania

Nella notte tra domani, mercoledì 20 dicembre, e giovedì 21, sulla carreggiata in direzione Catania del ponte Corleone lungo viale Regione Siciliana a Palermo, saranno eseguiti gli interventi di posa della pavimentazione definitiva e della segnaletica orizzontale. Dalle prime ore della mattina di giovedì 21 dicembre, sarà pertanto possibile percorrere il ponte in direzione Catania senza alcuna deviazione all'ingresso, liberando completamente il piano viabile sia dal cantiere fisso installato negli ultimi due mesi che dal restringimento di carreggiata degli ultimi anni.

I lavori sul Ponte Corleone, infatti, hanno finora coinvolto la sola carreggiata in direzione Catania, unica finanziata con un investimento complessivo pari a circa 7 milioni di euro, in attuazione della convenzione sottoscritta nel settembre del 2022 tra il commissario straordinario dell’opera, Matteo Castiglioni, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e l'Anas, individuata come stazione appaltante dell’intervento di risanamento e adeguamento strutturale dell’importante ponte ad arco che scavalca il fiume Oreto.

«Quello compiuto negli ultimi due mesi è un passo molto importante verso l’obiettivo primario: la sicurezza degli automobilisti che transitano dal ponte Corleone. Siamo consapevoli dei disagi che si sono creati per la circolazione, ma l’impegno preso è stato mantenuto e i tempi sono stati rispettati, riaprendo la carreggiata in direzione Catania entro Natale» affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando.