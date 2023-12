Palermo, clochard trovato morto sotto i portici di via Crispi

Da anni viveva per strada, tra la via Francesco Crispi e piazza XIII Vittime, a Palermo. Stamattina, lunedì 18 dicembre, un clochard è stato trovato morto sotto i portici. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno contattato il numero unico per le emergenze 112: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Si tratta di Franco Ferrante, aveva cinquantasei anni.

Ad ucciderlo potrebbero essere state le basse temperature della notte, ma le cause del decesso sono ancora da accertare. In via Crispi, insieme alle forze dell'ordine, anche il medico legale per una prima ispezione cadaverica. Nella zona tutti conoscevano l'uomo, benvoluto per i suoi modi gentili.

Il primo gennaio del 2018 un altro senzatetto era stato trovato morto in via Crispi. Era un qarantenne di origini straniere che aveva creato il suo giaciglio nella vicina via Guardione. Ad accorgersi di ciò che era successo erano stati alcuni volontari che gli avevano portato del cibo e alcune coperte per affrontare il gelo. Cinque anni prima, era la fine del 2013, un altro storico clochard è stato trovato senza vita davanti all'ex Hotel Ponte.

Fia era iraniano, aveva sessant'anni e amava i cani e in generale tutti gli animali: era vegano. Amato da tutti, aveva sempre una parola gentile per chi gli si avvicinava, E la sua morte, provocata dal freddo, colpì tutta la città.