Palermo, all'Arenella vaccinazioni anti-Covid: «I contagi sono tornati ad aumentare»

Da oggi (18 dicembre) anche nel quartiere Arenella di Palermo sarà possibile usufruire degli open day dedicati alle vaccinazioni contro il Covid. Questa mattina sono state decine i cittadini che hanno deciso di proseguire il ciclo vaccinale: fin dall’apertura delle porte del presidio Enrico Albanese di via Papa Sergio I, nel cuore dell’Arenella, la lista contava 65 persone in attesa del proprio turno; numero destinato a salire con il passare delle ore.

Tra gli utenti si è registrato qualche mugugno a causa delle attese per via del gran numero di richieste e del lungo iter burocratico che anticipa l’iniezione.

«Fortunatamente registriamo un grande afflusso», ha sottolineato Enrico Alagna, dirigente medico Asp del dipartimento di Prevenzione e in servizio presso l’ambulatorio vaccinale dell’Arenella. «Il numero dei soggetti che si positivizzano sono in risalita - prosegue -. Qui al presidio Enrico Albanese fino a giorno 30 dicembre offriremo la vaccinazione Covid in regime di open day. Non servirà dunque la prenotazione. Cercheremo di fronteggiare i tanti numeri e le continue richieste che ci arrivano e confidiamo nella pazienza della gente - conclude - sono già tantissimi che sono venuti per informarsi e per proseguire il ciclo di vaccinazione con la quarta o quinta dose».

Nel video l'intervista a Enrico Alagna, dirigente medico Asp del dipartimento di Prevenzione ed in servizio presso l’ambulatorio vaccinale dell’Arenella