Palermo, c'è un guasto nella condotta: disagi per l'erogazione dell'acqua in molti quartieri

L'acqua tornerà a sgorgare dai rubinetti entro domani mattina (18 dicembre. ndr) dopo i disagi provocati dalla rottura di una grossa tubazione di trasporto in via Notarbartolo, a Palermo. Lo ha comunicato l'Amap, l'azienda che si occupa della gestione idrica della città, che oggi aveva dovuto sospendere l'erogazione «per una copiosa perdita» nell’alimentazione della Sottorete 4-Politeama.

La zona interessata comprende via Duca della Verdura, via Notarbartolo, piazza Ottavio Ziino, via Malaspina, via Sciascia, via Regina Margherita, via Guglielmo il Buono, via Colonna Rotta, corso Alberto Amedeo, piazza Vittorio Emanuele Orlando, via Volturno, piazza Verdi, via Cavour, piazza XIII Vittime e via Crispi.

«Le squadre di manutenzione Amap sono già sul posto per effettuare la riparazione che, salvo ulteriori imprevisti, sarà effettuata nella stessa serata di oggi. Le pressioni in rete si regolarizzeranno al massimo entro 24 ore dall’esecuzione della riparazione», si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale di Amap.

In seguito alla riattivazione della condotta «si potranno verificare, in via transitoria, lievi incrementi delle torbidità delle acque distribuite in rete che tenderanno a normalizzarsi rapidamente», ha puntualizzato ancora l'azienda. Ogni ulteriore dettaglio sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).