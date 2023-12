Record di codici rossi negli uffici della procura di Palermo, ne arrivano fino a 30 al giorno

Solo a Palermo sono 30 i cosiddetti codici rossi che quotidianamente arrivano negli uffici della procura. Numeri impressionanti gestiti dal pool persone fragili costituito dal procuratore Maurizio de Lucia, il gruppo di lavoro più grosso dell’ufficio inquirente che in questo momento è in grave carenza di organico. Dieci i pm che mancano all’appello e il Csm non avrebbe messo a concorso nessun posto nell’ultimo bando.

Il pool che si occupa di stalking, violenze sessuali e maltrattamenti in famiglia è composto da 11 magistrati più l’aggiunta Laura Vaccaro (sulla carta i pm dovrebbero essere 13 ). Un gruppo di lavoro che deve contrastare fenomeni in crescita costante. Negli ultimi tre anni sono raddoppiati i casi di maltrattamenti in famiglia.

«Spesso si tratta di fatti legati alla dipendenza da droghe ed alcol con ragazzi che picchiano i genitori per avere i soldi per comprare gli stupefacenti», spiega Laura Vaccaro. E allarmano anche i numeri delle violenze sessuali, passate dalle 67 del 2020 alle 98 dello scorso anno, e dei procedimenti per stalking. Erano 250 nel 2020, sono stati 632 nel 2022.

«Una situazione complicata - spiega Vaccaro - che cerchiamo di affrontare da diversi punti di vista. Ad esempio abbiamo sottoscritto un protocollo con l’Ordine degli Psicologi che prevede turni di esperti tutti i giorni, festivi compresi, pronti ad affiancarci, ad esempio, quando si devono sentire le vittime, specie se minori o persone fragili».