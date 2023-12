Campofelice di Roccella, aggredita durante un raptus di follia: muore una delle donne rimaste ferite

Il raptus di follia, poi l'aggressione e il ferimento di quattro donne. Una di loro, una ottantenne, era stata ricoverata in condizioni gravi in ospedale ed è deceduta nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 dicembre. Era stata aggredita nel quartiere Capo di Campofelice di Roccella da un quarantacinquenne all’interno di una palazzina.

Insieme a lei erano state prese di mira altre tre donne, rimaste ferite in modo lieve. Quando sul posto erano arrivati i soccorsi, la donna era riversa sulle scale del palazzo, in condizioni disperate. La notizia della sua morte è stata resa nota dal sindaco di Campofelice di Roccella, Giuseppe di Maggio: «Giungano ad Antonio Pisa e ai familiari della signora Francesca Chiavetta le condoglianze più sentite del sindaco, dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Campofelice. Una tragedia che scuote nel profondo tutta la comunità».

Una comunità scossa già da ieri, subito dopo l'aggressione, avvenuta per futili motivi. Ad intervenire erano stati i carabinieri che dopo una breve fuga hanno bloccato l’aggressore, che abita poco distante da dove è accaduto il fatto. Per lui è stato disposto un Tso, trattamento sanitario obbligatorio, perché trovato in fortissimo stato di alterazione. Neanche dopo l’intervento dei militari dell’Arma era stato possibile riportarlo alla calma.