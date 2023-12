Polizia municipale Palermo, lunedì si insedierà il nuovo comandante

Lunedì si insedierà il nuovo comandante della polizia municipale di Palermo. Il tenente colonnello dei carabinieri Angelo Colucciello ha completato gli adempimenti di rito per poter assumere l’incarico di capo dei vigili urbani al posto di Margherita Amato, che comunque rimarrà in forza al corpo di polizia municipale.

Colucciello è stato scelto dal sindaco Roberto Lagalla a settembre, ma il via libera all’incarico è arrivato la scorsa settimana con l’approvazione in Consiglio comunale del consolidato 2022. Così si è sbloccata la nomina che, dopo il via libera all’aspettativa da parte dell’Arma, per i prossimi tre anni guiderà la polizia municipale. Colucciello, napoletano di 54 anni, da tempo è in servizio nel capoluogo siciliano dove è stato capo ufficio del comando provinciale dei carabinieri.

in questi giorni, inoltre, si stanno svolgendo le prove selettive per le tre procedure di stabilizzazione degli Lsu: 26 posti di collaboratore professionale servizi generali (ex categoria B); 10 posti collaboratore autista (ex categoria B); 54 posti di operatore servizi generali (ex categoria A).

Al termine delle prove, i lavoratori saranno stabilizzati e usufruiranno dell'aumento a trenta ore settimanali, al pari di tutti i dipendenti delle categorie di riferimento. Oggi sono stati anche convocati 73 dipendenti appartenenti all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D), già assunti con contratto a tempo parziale e determinato, per la stipula dei contratti a tempo pieno, secondo quanto previsto nel piano di riequilibrio e nel piano dei fabbisogni per l'anno 2023.

«Le nuove assunzioni e le stabilizzazioni rappresentano un nuovo passo deciso di questa amministrazione che mira al rafforzamento dell’ente - affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale e alla Polizia municipale Dario Falzone - reso possibile anche grazie al grande sforzo che ha portato il Comune di Palermo a riallineare i propri conti con il contributo del Consiglio comunale. Inoltre, il nostro augurio di buon lavoro va al nuovo comandante della polizia municipale. Aver scelto un colonnello dei carabinieri è indice di grande attenzione che l’amministrazione ha nel miglioramento dei livelli di sicurezza del territorio e un sentito ringraziamento va all’Arma per aver autorizzato l’assunzione del colonnello Colucciello».