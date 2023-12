Lavori di scavo e distribuzione a Palermo, limitazione temporanea della circolazione nelle vie La Lumia e Amari

L'ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emesso un'ordinanza di limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta nelle vie Isidoro La Lumia (nella foto) ed Emerico Amari per lavori di scavo e distribuzione. Sono previste la chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori; l'istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta h24; il divieto di transito pedonale sui marciapiedi interessati; la contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto. L'ordinanza è valida 30 giorni dalla data di inizio dei lavori, che dovrà avvenire, a sua volta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione del provvedimento.