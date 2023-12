Fiera di Natale in centro a Palermo, le bancarelle salvano piazzale Ungheria dal degrado

Ripulita la pavimentazione, verniciato i pannelli che rivestono i pilastri, ostruite le caditoie, piazzale Ungheria ha ritrovato dignità e decoro, dopo anni di abbandono. I portici si vestono a festa per accogliere la fiera di Confartigianato, il prolungamento di quella allestita in via Magliocco. Lavori in corso, infatti, in questo momento, per ridare vita e dignità all’ex salotto di Palermo.

«Finalmente piazzale Ungheria comincia a rianimarsi – dice Giovanni Montesanto presidente del comitato Piazzale Ungheria, che tanto si è battuto per il recupero dello spazio -. La fiera di Natale qui è sicuramente un ottimo risultato rispetto ai tanti tentativi che sono stati fatti nell’arco di questo ultimo anno e mezzo. Certamente c’è tantissimo altro da fare ma questo costituisce un buon punto di partenza dal quale cominciare a lavorare per trasformare piazzale Ungheria da dormitorio e luogo di spaccio in un luogo di pluralità».

Il comitato ha già proposto al sindaco, Roberto Lagalla, un progetto. Insieme a Giovanna Perricone, garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Palermo, lavorerà per fare diventare lo spazio un’agorà per i giovani e per tutti coloro che desiderano avere un luogo di confronto, nel rispetto delle regole”.

In fase di allestimento il grande presepe che accoglierà le preghiere e le speranze di tante famiglie, la casetta di Babbo Natale che farà felici i bambini ma anche laboratori, presentazioni di libri e altre attività. “Vogliamo rendere questo posto migliore – conclude Montesanto – proprio attraverso la cultura. Inspiegabilmente non era più a disposizione dei palermitani. Oggi è tornato ad esserlo e vogliamo che rimanga tale”.

nel video Giovanni Montesanto, presidente comitato Piazzale Ungheria