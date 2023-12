Ritrovato in uno scantinato l'anziano scomparso a Bagheria: era in stato confusionale

Fine dell'incubo per la famiglia di Giacomo Sparacio, l'anziano di cui si erano perse le tracce da tre giorni a Bagheria, alle porte di Palermo. Il novantunenne è stato ritrovato in uno scantinato di cortile Greco: era molto provato e in stato confusionale. Ha trascorso due notti all'aperto, non ha fatto rientro dopo essere uscito di casa intorno alle 3 di notte, tra l'8 e il 9 novembre.

Viste le sue condizioni di salute, sul luogo del ritrovamento è arrivata un'ambulanza che l'ha trasportato all'ospedale Buccheri La Ferla (nella foto) di Palermo, dove saranno eseguiti tutti gli accertamenti medici. Nelle scorse ore gli appelli disperati dei familiari erano stati diffusi tramite i social. Il figlio Salvatore aveva chiesto a tutti un aiuto per rintracciare l'anziano padre: si era temuto il peggio, ma la vicenda si è conclusa con il lieto fine.

Pochi mesi fa anche un altro anziano è stato ritrovato dopo diversi giorni, in queso caso a Siculiana. Per Ignazio Tabbone, affetto da Alzheimer, si era mobilitato tutto il paese, grazie anche a un appello del sindaco che aveva chiesto ai cittadini di dare una mano per ritrovarlo. Erano entrati in azione i carabinieri, la polizia e i volontari della protezione civile.