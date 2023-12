Bagheria, anziano scomparso da tre giorni: l'appello disperato del figlio

Giorni di angoscia per la famiglia di un anziano a Bagheria, alle porte di Palermo. Non si hanno infatti più notizie di Giacomo Sparacio, 91 anni, che si è allontanato da casa intorno alle 3 di notte, tra l'8 e il 9 dicembre. Il figlio, disperato, si è rivolto alle forze dell'ordine e ha lanciato in queste ore un appello sui social per chiedere a tutti un aiuto per ritrovarlo.

«Mi rivolgo a tutti gli amici di Facebook - scrive Salvatore Sparacio -. Mio padre è uscito di casa e non è ancora tornato. Si è allontanato da Bagheria, via Cutò 32. È vestito con un giaccone di colore verde scuro, pantalone blu e scarpe nere, statura un metro e sessanta centimetri, capelli bianchi, occhi verdi. Allego una sua foto recente. Se doveste notarlo notiziate il più vicino posto di polizia o meglio ancora il numero unico 112. Condividete il più possibile, grazie».

Da quel momento la famiglia non è più riuscito a mettersi in contatto con lui e sono già trascorsi tre giorni dalla notte della scomparsa. L'appello sta facendo il giro dei social, nella speranza che l'anziano venga rintracciato il prima possibile.