Rapinato un commerciante a Palermo: in tre gli hanno portato via un Rolex, una collana d'oro e due fedi

Rapinato un commerciante in via Ruggero Marturano, a Palermo. In tre con il volto coperto da caschi hanno fermato l’uomo e gli hanno portato via un orologio Rolex, una collana d’oro e le fedi dei genitori. Sono in corso indagini. Uno dei rapinatori era armato di pistola. La vittima non ha avuto neppure il tempo di reagire.