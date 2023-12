Palermo, raid negli uffici della Cisl di via Villa Heloise: porta forzata e stanze a soqquadro

Gli uffici della Cisl Palermo Trapani di via Villa Heloise a Palermo finiscono nel mirino di ladri e vandali. Il raid nella notte, quando la strada, una traversa di via Libertà, era poco trafficata. Chi è entrato in azione è riuscito ad accedere forzando la porta d'ingresso.

Sono state passate al setaccio tutte le stanze dell'ufficio del sindacato: i locali sono stati trovati completamente a soqquadro. In corso la quantificazione dei danni e del furto messo a segno. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere che si trovano nella zona, che potrebbero avere ripreso l'arrivo e la fuga degli autori raid. L'ennesimo che si verifica a Palermo, dove una lunga scia di furti è stata registrata nelle ulstime settimane. Gli ospedali sono i più bersagliati: due notti fa sono stati rubati cavi di rame al Policlinico e al Civico e uno dei padiglioni è rimasto completamente al buio, provocando danni e disagi al personale sanitario e ai pazienti.

Nel mirino anche gli uffici della protezione civile regionale: è stato forzato il portone del palazzo e i ladri si sono impossessati di materiale informatico. Hanno anche rovistato armadietti e cassetti e rubato bevande e snack dal distributore automatico.