Palermo, spot della Rap contro i rifiuti ingombranti: 120 mila abbandoni in 11 mesi

La Rap avvia una campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti ingombranti. L'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, da gennaio a novembre di quest'anno, ne ha rimossi dalle strade 120mila. Un'emergenza per il presidente dell'azienda Giuseppe Todaro che ritiene importante la collaborazione dei cittadini.

A sensibilizzare i palermitani sarà uno spot da diffondere su tutti i mezzi di comunicazione locali. «Non essere ingombrante, differenziamoci» è lo slogan della campagna presentata questa mattina (7 dicembre), nella sede di piazza Cairoli, dallo stesso Todaro, dal neo assessore all'Ambiente, Pietro Alongi e dal presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo.

A disposizione dei cittadini ci sono il numero verde 800237713, per segnalare gli ingombranti da smaltire, e i sette Centri comunali di raccolta (viale dei Picciotti, piazza della Pace, via Nicoletti, viale Regione Siciliana nei pressi di via Oreto, via Minutilla, viale Lennon, via Ernesto Basile).

«Intanto stiamo continuando la distribuzione dei kit che dal prossimo marzo-aprile permetterà l'estensione della raccolta porta a porta a 200mila cittadini - assicura Todaro - sarà coinvolta la zona Nord di Palermo (Borgo Nuovo, Cruillas, Resuttana, Sferracavallo, Partanna, Pallavicino, Montepellegrino, Arenella e Vergine Maria). Sono arrivati in azienda 170 nuovi mezzi che saranno operativi nei prossimi giorni. Stiamo progettando anche la realizzazione di una nuova vasca a Bellolampo, la settima-bis, che permetterà il funzionamento della discarica per altri sette anni».

Un lavoro in sinergia, come ha sottolineato Alongi: «Darò un segnale immediato. Ho chiesto di avere una stanza qui nella sede di Rap in modo da poter fare sentire la mia vicinanza. Sarò qui due o tre volte a settimana. Siamo convinti che si può fare tanto. Deve essere una collaborazione concreta fra cittadini e la Rap. Ognuno deve fare la sua parte».

nel video le interviste a Pietro Alongi, assessore all'Ambiente del Comune di Palermo; Giuseppe Todaro, presidente di Rap