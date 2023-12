Palermo, incidente in piazza Virgilio: scontro tra un'auto e uno scooter, un ferito

Incidente questa mattina in piazza Virgilio, a Palermo. A scontrarsi un suv e uno scooter di grossa cilindrata, a pochi metri dall'incrocio con via Dante.

L'uomo che era in sella alla moto è rimasto ferito: soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Civico, le sue condizioni non sarebbero gravi. Rilievi da parte dell'infortunistica della polizia municipale, che indaga sulla dinamica. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due mezzi non avrebbe rispettato la precedenza, causando così l'incidente. Rallentamenti al traffico in zona.