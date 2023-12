Al porto di Palermo arriva Nerea: la prima nave green per le isole minori trasporterà fino a 1500 passeggeri

La prima nave passeggeri del Mediterraneo alimentata anche a Lng (gas naturale liquefatto): al porto di Palermo arriva Nerea, la nuova imbarcazione della società di navigazione messinese che collega le isole minori Caronte & Tourist, che rappresenta un ulteriore passo verso la transizione ecologica grazie alla sua tecnologa ibrida bifuel. Lunga oltre cento metri, Nerea sarà in grado di trasportare oltre 115 autoveicoli, 25 autoarticolati, fino a 1500 passeggeri e sarà compresa di bar e negozi.

Questo pomeriggio (lunedì 4 dicembre) il varo, in primavera il primo viaggio: «Inizialmente servirà il collegamento con l’isola di Pantelleria», annuncia il Ceo dell’azienda Vincenzo Franza difronte alla folta platea accorsa per l’inaugurazione della nave tra cui il presciente della Regione Renato Schifani, l’assessore dei Trasporti Alessandro Aricò, l’assessore comunale Maurizio Carta.

«Questa imbarcazione - prosegue Franza - è nata proprio per il trasporto locale, per il collegamento con le isole minori: è la prima pensata e progettata per collegare le nostre isole, che tante volte non hanno approdi protetti e condizioni meteo-marine difficili. Quindi è nata per poter operare anche con mare molto forte e venti traversi». Il Ceo di Caronte & Tourist è poi sceso nei particolari tecnici: «È dotata di propulsori azimutali che possono dunque andare in tutte le direzione e può trasportare anche merce pericolosa». Franza ha poi risposto sugli aumenti delle tariffe, che spesso gravano sulle tasche dei pendolari: «Sono collegati all’aumento del carburante - spiega - l’anno scorso il ministero aveva creato un fondo per compensare questi aumenti. Poi quest’anno non è stato rinnovato e quindi a fine anno sono scartati gli automatismi: noi siamo disponibili ad individuare quegli strumenti che possano calmierare i prezzi, sperando che il prezzo del combustibile scenda e quindi che non ci sia più bisogno di queste manovre».

Entusiasta Aricò, che ha definito la giornata «un ulteriore passo verso la transizione ecologica. Viene varata la prima nave con tutte le caratteristiche dell’innovazione di carattere ambientale anticipando di due anni il varo della nave che verrà costruita dalla Fincantieri di Palermo che collegherà il capoluogo a Lampedusa». Per Carta «è la dimostrazione della vitalità dell’economia del mare, oggi celebrazioni di un sistema».

Nel video: Vincenzo Franza Ceo Caronte & Tourist; Alessandro Aricó assessore regionale ai Trasporti e Maurizio Carta assessore comunale