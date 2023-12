Incidente a Trabia, muore un uomo sulla statale 113: la seconda vittima nel Palermitano in poche ore

Ancora una tragedia sulle strade del Palermitano, la seconda nel giro di poche ore. Dopo l'incidente mortale di Capaci, un'altra vittima a Trabia, dove a perdere la vita è stato un uomo di 70 anni. Si tratta di James Kevin Landis, americano residente ad Altavilla Milicia. L’uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da un automobilista che si è fermato ed ha prestato i primi soccorsi. L’incidente si è verificato nei pressi di Villa Cecilia. Sul posto anche il personale della polizia municipale. Nulla da fare per la vittima, che è morta sul colpo, inutili i soccorsi del 118. Indagini in corso.

A Capaci a perdere la vita era stato un uomo di 45 anni, Nunzio Cusimano: l'uomo si è scontrato, mentre era in sella al suo scooter insieme alla figlia quindicenne, contro un'auto, una Fiat Panda, guidata da un 70enne. La ragazza è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia di Palermo, la prognosi è riservata. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dalla polizia municipale, l'incidente si è verificato ieri sera in via Giovanni Falcone.

Tutti e tre sono stati trasportati all'ospedale Villa Sofia, ma Nunzio Cusimano è morto in ospedale attorno alle 3 per le gravi ferite riportate. Meno serie le condizioni del settantenne. Indagini in corso per stabilire la causa del sinistro. Tanti i messaggi di cordoglio via social per la sfortunata vittima dell'incidente.