Bagheria, rimprovera due giovani con lo scooter sul marciapiede: professore preso a schiaffi

Violenza a Bagheria, alle porte di Palermo, ai danni di un professore del liceo classico. È successo in via Dante, dopo avere rimproverato due ragazzi che a bordo di uno scooter erano saliti sul marciapiede. Stavano per investire alcuni pedoni quando l'uomo è intervenuto: il professore ha infatti assistito alla scena e ha invitato i due a scendere immediatamente, per evitare ulteriori pericoli.

Risultato? I ragazzi sono scesi dal ciclomotore e hanno schiaffeggiato il professore. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti, i carabinieri sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti e hanno identificato i due ragazzi.

La notizia dell'aggressione si è diffusa velocemente tra i colleghi del professore, che commentano: «Siamo vicini soprattutto all’uomo ed anche all’educatore che aveva redarguito due giovani che percorrevano il marciapiede nei pressi della nostra succursale a bordo di un motorino ed è stato aggredito. Se non si interviene si rischia che la situazione ci sfugga di mano, pertanto invitiamo tutta la comunità a riflettere per riappropriarsi del ruolo pedagogico».

Un allarme che cresce, perché si tratta del secondo episodio violento in poco tempo a Bagheria: qualche settimana fa, infatti, in corso Umberto un tenente della polizia municipale è stato schiaffeggiato da due giovani. Anche in questo caso si trovavano a bordo di uno scooter sul marciapiede.