Una turista spagnola è stata scippata a Palermo nel corso della notte. Il rapinatore è entrato in azione in via Roma. La donna stava tornando in albergo quando è stata affiancata da un giovane che le ha portato via la borsa con dentro soldi, documenti e cellulare.

Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’autore del colpo.