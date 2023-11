Paura al porto di Termini Imerese, una barca va in fiamme

Momenti di paura al porto di Termini Imerese. Ieri mattina, 29 novembre, intorno alle 9,30 è scoppiato un incendio su un natante di dieci metri ormeggiato al molo trapezoidale sud del porto. Immediato l’intervento di guardia costiera e vigili del fuoco, che in poco più di mezz’ora hanno domato le fiamme divampate sotto coperta. La Capitaneria, avvertita da un passante, ha immediatamente dato disposizioni per la messa in sicurezza delle altre imbarcazioni presenti in quello spazio di porto e coadiuvato l’intervento dei vigili del fuoco, che velocemente hanno spento le fiamme e disposto in sicurezza l’imbarcazione.

L’incendio è divampato verosimilmente a causa di un corto circuito all’impianto elettrico del natante, fanno sapere gli addetti ai lavori. Un incendio che fortunatamente non ha causato danni a persone. Il rogo, dalle prime verifiche, non avrebbe causato nemmeno ingenti danni all’imbarcazione da pesca. Il veloce intervento della motovedetta, di una pattuglia della guardia costiera e della unità di pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Termini Imerese hanno evitato il peggio. Non si registra, infine, nessun danno ambientale, fanno sapere dalla Capitaneria. Lo scorso mese di settembre, nello stesso spazio di mare, è affondato un peschereccio. In quell’occasione il natante andò a fondo per un problema tecnico al vano motore.