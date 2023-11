Incidenti a Palermo, tre feriti e traffico rallentato: code chilometriche in viale Regione Siciliana

Tre incidenti a Palermo questa mattina con altrettante persone ferite e pesanti disagi al traffico in vari punti della città. Code chilometriche in viale Regione Siciliana, all'altezza del ponte Corleone, in direzione Catania, dove c'è stato un tamponamento e una persona è rimasta lievemente ferita, per fortuna in maniera non grave.

Sul posto la polizia municipale e il personale del 118. Incidente che, anche in concomitanza dei lavori che si stanno svolgendo in prossimità del ponte e che dovrebbero terminare entro dicembre, ha rallentato notevolmente il traffico, causando file chilometriche.

Altro incidente in piazza della Pace, con uno scontro tra un'auto e una moto, con un ferito (anche in questo caso rallentamenti) e infine scontro tra due auto in via Santicelli, anche in questo caso con un ferito: entrambi sono stati trasportati dal 118 in ospedale in codice giallo e le loro condizioni non destano preoccupazione, con la riserva sulla vita esclusa. Indaga il personale dell'infortunistica della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi del caso.