Sferracavallo, i residenti scendono in piazza: una fiaccolata per dare luce alla borgata

Dalle ripetute risse ai problemi legati all'inquinamento e alle zona poco illuminate e in balia del degrado. I residenti di Sferracavallo sono esasperati e chiedono a gran voce che vengano puntati i riflettori sui problemi della borgata. Per questo è stata organizzata una fiaccolata in programma per sabato 2 dicembre a partire dalle 17. «Diamo luce a Sferracavallo», è il nome dell'evento che si articolerà in tre tappe: la stazione ferroviaria, gli scivoli di via Plauto e piazza Beccadelli.

Durante le soste interverranno i cittadini del Comitato Permanente di Sferracavallo e del Comitato cittadino il Mare di Sferracavallo. «Nel corso della prima sosta – spiegano gli organizzatori – evidenzieremo le criticità di via Palazzotto che è senza luce, marciapiedi, percorsi pedonali e segnaletica; nella seconda sosta agli Scivoli torneremo a parlare dell’inquinamento che ancora oggi interessa l’area che va dalla baia del Corallo fino allo stabilimento Season e dell’importanza di risolvere quanto prima, ma sicuramente prima dell’inizio della prossima stagione balneare, il problema.

Nella terza e ultima sosta affronteremo il tema della sicurezza, affrontando tutti gli argomenti che interessano questa parte della borgata che in estate è frequentata da migliaia di cittadini senza alcun controllo da parte delle forze di pubblica sicurezza. Parleremo della presenza eccessiva di abusivi, di decoro e pulizia, ma anche degli allagamenti che interessano anche piazza Marina e via Plauto. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare e di portare fiaccole, candele e torce per dare luce alla borgata.