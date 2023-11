Palermo, paura a Sferracavallo: si stacca un grosso masso dalla parete rocciosa e finisce in strada

Un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa di Pizzo Manolfo ed è finito sulla strada, a Sferracavallo. Una tragedia sfiorata: in quel momento nessuno stava percorrendo la via Calandra, ma l'incidente avrebbe potuto provocare conseguenze più gravi.

La foto del grande pezzo di roccia ha fatto il giro dei social in pochi minuti: «Terribile - scrivono i residenti della borgata di Palermo - e se ci fossero state auto in transito? Ormai viviamo nella precarietà da tutti i punti di vista, la nostra zona è abbandonata». A contribuire al cedimento sarebbero state le piogge degli ultimi giorni.

«Ogni volta che piove - prosegue chi abita a Sferracavallo - dobbiamo pregare perché non avvenga la tragedia. Quello che è successo è davvero grave». Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area, ma nel frattempo il presidente della settima circoscrizione, Giuseppe Fiore, ha inviato una segnalazione urgente alla protezione civile per chiedere un intervento risolutivo.