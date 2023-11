Palermo, i raid vandalici nel centro storico non si fermano: sfondati i vetri delle auto in via Cantavespri

I raid vandalici ai danni delle auto non si fermano nel centro storico di Palermo. Ancora una volta è stata colpita la zona di piazza Sant'Anna, dove già nelle scorse settimane alcuni residenti hanno trovato i loro mezzi gravemente danneggiati.

Stavolta sono state prese di mira le auto parcheggiate in via Cantavespri, la strada che conduce in piazza Rivoluzione e via Garibaldi. L'amara sorpresa per i proprietari stamattina, lunedì 27 novembre: i finestrini di due macchine che erano parcheggiate vicino al teatro Santa Cecilia sono stati sfondati e ridotti in frantumi.

E negli scorsi giorni, al commissariato di polizia di via Roma diversi automobilisti hanno denunciato furti all’interno delle proprie auto. Ad uno di loro il finestrino è stato spaccato per ben sette volte in via Parrocchia dei Tartari. Nella stessa zona hanno rotto il vetro dell’auto a una coppia di turisti francesi e portato via poche cose, tra le quali la carta di circolazione.

Così dal B&B che li ospita lanciano un appello sui social: «Hanno rotto il vetro della vettura di un cliente. Hanno preso una piccola busta con dentro la carta di circolazione. Se la trovate in giro via Roma a Palermo, altezza del supermercato Lidl, contattatemi. È una Mercedes classe C francese».