Il tribunale del lavoro di Palermo conferma la sospensione del comandante dei vigili urbani di Isola delle femmine

Resta sospeso dal suo incarico il comandante della polizia municipale di Isola delle Femmine, Antonio Croce. Il tribunale del lavoro di Palermo ha ritenuto fondato il provvedimento adottato dall’ufficio procedimenti disciplinari del Comune per via di un’indagine in cui è rimasto coinvolto la scorsa estate l’allora capo dei caschi bianchi.

Respinto il ricorso di Croce che chiedeva la reintegrazione perché riteneva illegittima la sua sospensione. L’ex comandante è accusato di truffa e peculato sulla base di un’indagine della Procura di Palermo. A suo carico accuse che vanno dall’assenteismo dal posto di lavoro all’uso improprio dell’auto di servizio. Per arrivare all’incasso di somme superiori a quanto dovuto per degli extra allo stipendio legati alla gestione delle strisce blu. il Gip revocò a sua volta la sospensione dall’incarico del ruolo di comandante di Croce per il venir meno di diverse accuse. Ma rimase in piedi quella di peculato,

Il giudice del lavoro ha ritenuto sussistenti le motivazioni che erano state adottate dal segretario generale del Comune, Cristofaro Ricupati, che aveva sospeso il comandante della polizia municipale.