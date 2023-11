Il vento continua a mietere danni. Anche in via Enrico Albanese a Palermo grande paura in strada per un'alberatura crollata e finita in piena carreggiata.

Gli automobilisti, come si vede nel video, rallentano ed evitano con manovre poco agevoli, l'albero, di grandi dimensioni, finito in strada. Avvertiti i vigili del fuoco, si attende intervento di rimozione.