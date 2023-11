A Palermo, il sindaco Lagalla proroga gli aiuti alle famiglie per i danni causati dagli incendi

Sono stati prorogati a Palermo gli aiuti alle famiglie che hanno dovuto lasciare le case a causa degli incendi del 23 luglio scorso. Lo ha stabilito il sindaco Roberto Lagalla. Continueranno a ricevere un contributo coloro che sono stati costretti ad affittare un’abitazione.

Confermato l’alloggio anche per i sei nuclei familiari, per un totale di 18 persone, sfollati da via Erice e ospitati in dimore transitorie (case-vacanze). Sugli immobili investiti dai roghi sono in corso accertamenti da parte dei tecnici comunali e del Dipartimento di ingegneria dell’università.

Le azioni di assistenza furono avviate dopo la dichiarazione, del 26 luglio scorso, dello stato di emergenza da parte del governo regionale per la durata di dodici mesi. Sono state attivate le misure inserite nel Pon Metro 2014/20 e nel regolamento in materia di interventi di inclusione sociale.

Le risorse economiche che permetteranno di proseguire l’assistenza verranno attinte dal fondo di riserva per un importo massimo di 48 mila euro. Intanto si aspettano ancora gli indennizzi da parte della Protezione civile nazionale. Complessivamente i cittadini hanno segnalato danni in 91 immobili.