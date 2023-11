Palermo, in via Sampolo controlli sulla stabilità delle abitazioni vicine alla voragine

I vigili del fuoco hanno eseguito controlli per verificare la stabilità delle abitazioni che si trovano nei pressi della voragine che si è aperta in via Sampolo, all’angolo con via Vaccarini, a Palermo, a causa della pioggia intensa della scorsa notte. Le squadre specializzate dei Saf e dell’Usar sono entrate in azione per verificare l'entità del cedimento dell’asfalto e del terreno sottostante.