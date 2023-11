San Giuseppe Jato in lacrime per Amedeo, morto a sedici anni: «Hai lottato fino all'ultimo con coraggio»

«Ciao Amedeo, la vita è ingiusta, non dovevi andare via così presto. Hai sempre combattuto con coraggio». È soltanto uno dei messaggi che sui social in tanti stanno condividendo da San Giuseppe Jato, cittadina sotto choc per la morte di Amedeo Grande, un ragazzo di soli sedici anni. Ha lottato fino all'ultimo contro una malattia, ma le speranze si sono spente nelle scorse ore.

Una notizia che ha gettato nello sconforto più profondo anche tutti i suoi compagni e i suoi insegnanti, che hanno pregato fino all'ultimo, sperando di poterlo riabbracciare presto. Amedeo frequentava il liceo scientifico Santi Savarino che ha vluto condividere il suo dolore: «La comunità scolastica si stringe intorno ai genitori di Amedeo Grande, alunno della classe III O, spentosi prematuramente dopo una difficile e travagliata lotta contro una malattia, che ha affrontato con coraggio e speranza».

«La sua scomparsa - proseguono dall'istituto - lascia un segno profondo in quanti, sebbene per poco tempo, lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato la forza, la tenacia e la voglia di vivere». Domani, giovedì 22 novembre, sarà il giorno dell'addio. I funerali si svolgeranno alle 11.30 nella chiesa madre di San Giuseppe Jato.