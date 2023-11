Palermo, furto in un ristorante di via Sciuti: portati via soldi e bottiglie di vino e liquori

Furto nel ristopescheria da Mare, in via Sciuti, a Palermo. I ladri hanno sfondato uno degli ingressi che si trova nel retro e hanno portato via i soldi che si trovavano in cassa, bottiglie di vino e liquori. Hanno agito indisturbati e nessuno ha lanciato l’allarme. A constatare il furto è stato il titolare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori,