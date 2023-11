Autobus per Palermo stracolmo, gli studenti di Bolognetta restano spesso a piedi

Centoventi studenti di Bolognetta, fruitori di mezzi pubblici, che frequentano gli istituti di secondo grado a Palermo, ogni mattina devono sperare che l'autobus dell'Ast che da Godrano e Marineo raggiunge Bolognetta e poi il capoluogo, non sia al completo. In caso contrario già sanno che due sono le ipotesi: o rimanere a casa o farsi accompagnare, per chi è nelle condizioni di farlo, dai propri genitori in città per evitare un'assenza.

Di questa criticità che a quanto pare non è riferibile solo a questo nuovo anno scolastico ma che persiste ormai da tempo, è stato investito il neo sindaco di Bolognetta, Elizabeth Smith, che ha scritto al Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti della Regione Siciliana e naturalmente al direttore dell'Ast, l'Azienda siciliana trasporti. Nella nota il sindaco oltre a spiegare le difficoltà incontrate dagli studenti in primo luogo e dai genitori, ha chiesto il potenziamento/integrazione dei mezzi di trasporto scolastico lungo il percorso Bolognetta/Palermo. I mezzi pubblici che arrivano a Bolognetta, infatti, non riuscirebbero ad assicurare né posti a sedere né in piedi a questi studenti.

«Non possiamo permettere che i ragazzi accumulino ritardi e assenze – dice Smith – il diritto allo studio deve essere garantito. Per questo ho chiesto un tavolo tecnico per risolvere insieme, e subito, questo problema che non può certamente continuare. Il disservizio riguarda la fascia oraria 6.40-8. Da quanto mi è stato rappresentato dai genitori, molti di questi lavorano e non possono sopperire al mezzo pubblico anche se spesso lo fanno, il pullman è così pieno che gli studenti di Bolognetta non li carica, li lascia a terra anche se sono abbonati». Il sindaco dice anche che al momento non ha ricevuto alcuna risposta ma non demorde sa che questi ragazzi hanno la necessità di raggiungere le scuole e per questo non si fermerà fino a quando il problema non verrà risolto. Problema che comunque si pone anche per il ritorno, dove gli autobus sono stracolmi all'arrivo alla fermata di via Oreto Nuova, dove molti studenti dei licei limitrofi, non riescono a salire oppure restano in piedi per tutto il tragitto.

«Mi chiedo - dice Giovanni Graziano, uno dei papà coinvolti nel disservizio - come mai da decenni non si riesca ad avere un servizio pubblico che garantisca ai ragazzi di Bolognetta a essere puntuali a scuola. Mi chiedo come mai debbano per forza combattere tra di loro per riuscire a trovare un posto in un autobus che se sei fortunato riesci a sederti. Per riuscire a salire sull'autobus tutte le mattine fanno a gara per un posto perché molto spesso rimangono a terra e non possono andare a scuola».

Sulla vicenda l'Ast, interpellata, non ha ancora fornito una risposta.