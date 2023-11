Scippa una turista in via Maqueda e nella fuga si imbatte nella polizia, arrestato un palermitano

Ha compiuto un furto con strappo in pieno centro in via Maqueda a Palermo. Poco dopo le tre di notte, un uomo palermitano si è avvicinato ad una turista in compagnia di un’amica chiedendole una sigaretta.

La richiesta era, in realtà, un banale pretesto per accaparrarsi dello zaino. Mentre la ragazza, infatti, stava per prendere la sigaretta, l'uomo si è avventato sullo zaino per scipparglielo. Poi è fuggito velocemente verso il quartiere di Ballarò, percorrendo via dell’Università.

Proprio in quel momento una delle pattuglie stava percorrendo proprio la via dell’Università in senso opposto. Gli agenti hanno notato il fuggitivo procedere, a passo spedito, in loro direzione e lo hanno bloccato. Quasi contestualmente, hanno raccolto la segnalazione, giunta via radio, da altra pattuglia di polizia in servizio in via Maqueda che aveva soccorso la turista appena scippata.

I poliziotti hanno collegato così i due eventi. Lo zaino con il suo contenuto ancora integro, è stato restituito alla turista e l’uomo è stato arrestato per il reato di furto con strappo.

Il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.