Il pusher ucraino di Castelbuono, annullata parzialmente l'ordinanza

Non più obbligo di dimora né permanenza ai domiciliari dalle 19 alle 7 del giorno successivo per il pusher ucraino, Andrii Besarab, residente a Castelbuono, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per spaccio di hashish.

Dopo la richiesta di riesame avanzata dal suo legale, Salvatore Marannano, accolta parzialmente dal tribunale di Palermo, ritenendo il reato di «lieve entità» al venticinquenne rimane solo l'obbligo di firma presso le autorità giudiziarie.