A Palermo auto saccheggiate, nuovi casi nel centro storico: rubata la toga a un avvocato

Non si fermano gli atti vandalici e i furti ai danni delle auto parcheggiate nel centro storico di Palermo. Stavolta nel mirino sono finiti i mezzi lasciati in sosta tra le vie Castrofilippo e Alloro, tra queste c'è l'auto di Pino Apprendi, che sui social scrive: «Questa notte nella nostra zona c'è stato un poco di movimento. Diverse macchine aperte e un negozio scassinato».

Dalla sua auto i ladri hanno portato via uno zaino ancora confezionato: «Avrei dovuto regalarlo a un mio amico - dice -. Da quella di un avvocato è invece stata rubata una toga». Insomma, un'amara sorpresa per entrambi, proprio come è già successo ai proprietari di tre mezzi che si trovavano in sosta vicino a piazza Sant'Anna, sono stati forzati e ripuliti durante il fine settimana.

A metà ottobre altri due episodi a distanza di poco tempo. Colpite due macchine appartenenti allo stesso nucleo familiare: erano parcheggiate in via Calderai. In questo caso sono stati sfondati i finestrini e chi è entrato in azione sarebbe anche stato ripreso dalle telecamere.