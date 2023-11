Palermo, in via La Lumia tamponamento, rissa e retromarcia su un gruppo di giovani

Esplode ancora una volta la violenza nel centro di Palermo. Una maxi rissa ha preso vita nella notte tra domenica e lunedì in via Isidoro La Lumia, all'altezza di via Quintino Sella, scatenando panico e paura tra i giovani che affollavano i locali della zona. In base a quanto ricostruito grazie alle testimonianze, si è prima verificato un tamponamento tra auto, poi sono partiti i calci e i pugni.

Ad entrare in azione un gruppo di giovani che avrebbe aggredito un ragazzo, da lì sarebbe iniziato un parapiglia generale e uno dei giovani coinvolti, per allontanare gli altri e riuscire a fuggire, ha tentato di investirli. Sarebbe salito sull'auto insieme a un amico e avrebbe fatto marcia indietro in velocità.

Quando è stato lanciato l'allarme sul psoto sno arrivate le volanti della polizia che hanno subito avviato le ricerche del giovane automobilista, che sarebbe scappato verso la stazione. le indagini sono tuttora in corso, al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti elementi per rintracciare i responsabili dell'ennesimo caso di violenza nel capoluogo.