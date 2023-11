Movida selvaggia, a Palermo multe di 6 mila euro ai pub «fuorilegge»

Multe per seimila euro nei controlli sulla movida a Palermo condotti da polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, vigili del fuoco, polizia municipale e personale dell’Asp.

Le contestazioni riguardano la mancata emissione di scontrini, carenze igienico sanitarie; mancato aggiornamento del registro di autocontrollo Haccp, mancanza di autorizzazione per l’installazione di tenda esterna, musica alta con conseguente sequestro di casse e stereo. I controlli sono stati eseguiti nella zona tra piazza Caracciolo, piazza San Domenico, in piazza Cassa di Risparmio, nella zona dei Candelai ed a Borgo Vecchio.

Durante l’operazione Alto Impatto sono state identificate 208 persone di cui 18 con precedenti di polizia e controllati 27 veicoli.

Fuori dal centro cittadino, è stata presidiata da numerose pattuglie anche la via dell’Olimpo, dove gli equipaggi dispiegati hanno identificato 31 persone e controllato 14 veicoli. Contestate irregolarità ai sensi del codice della strada in tre circostanze, in due casi per mancanza esibizione di carta di circolazione ed in una per mancata revisione.