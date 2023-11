Palermo, incendio al bar La Cassatella di viale Regione Siciliana: casa di riposo evacuata

Secondo incendio nel giro di pochi giorni al bar La Cassatella di viale Regione Siciliana, all'altezza di via Palmerino a Palermo. Massiccio l'intervento dei vigili del fuoco, al quale centralino sono arrivate decine di segnalazioni: il fumo ha raggiunto la strada, il cattivo odore ha messo in allarme i residenti della zona e il personale di una casa di riposo che si trova al primo piano del palazzo in cui ha sede il locale.

Per precauzione, gli ospiti della struttura sono stati fatti evacuare e sul posto è anche giunta un'ambulanza del 118. Le stanze si sono riempite di fumo, gli anziani sono stati accompagnati nel terrazzo in attesa che rientrasse l'allarme, mentre i vigili del fuoco sono riusciti in poco tempo a circoscrivere l'incendio alla cucina, dove si erano innescate le fiamme.

In base a una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe stato provocato dal guasto a una friggitrice, proprio come era già successo il 3 novembre, quando si era verificato il primo rogo. Quando le fiamme sono state definitivamente domate e l'intervento è terminato, il locale è stato messo in sicurezza e agli ospiti della casa di riposo è stato consentito di rientrare nelle loro stanze.