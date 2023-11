Palermo, incendio in un bar: i dipendenti al lavoro per riaprire il locale al più presto

Un incendio ha danneggiato il bar La Cassatella, in viale Regione Siciliana a Palermo. Il rogo, avvenuto nelle cucine, a quanto pare è stato provocato da un guasto al termostato di una friggitrice, e ha danneggiato il bar, che tra l’altro si trova sotto una casa di riposo. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si registrano feriti. Il locale è stato momentaneamente chiuso, ma gli impiegati sono all’opera per ripulire e riaprire quanto prima l’attività.