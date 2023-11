Palermo, il consigliere comunale Giulia Argiroffi insultata e inseguita: aveva filmato un automobilista in controsenso

Aggredita verbalmente a Palermo il consigliere comunale del gruppo Oso Giulia Argiroffi. Contro di lei si è scagliato un automobilista che l’ha inseguita fino all’androne dell’abitazione. L’esponente politico ha trovato rifugio nell’ascensore del palazzo.

Il diverbio è iniziato in via Valverde, la strada che collega la via Roma con la via Squarcialupo, dove ha sede il Conservatorio di musica. È una strada a senso unico, ma molti automobilisti indisciplinati la percorrono in controsenso.

«Si tratta di una irregolarità molto pericolosa - dice Giulia Argiroffi - visto che in zona ci sono diverse scuole e i vicoli sono frequentati da molti studenti. Tutto è iniziato - racconta - quando ho ripreso con la telecamera del telefonino un automobilista contromano. La sua reazione è stata quella di scendere dall’auto e insultarmi. Per fortuna sono fuggita e mi sono messa in salvo».

Poi l’esponente del gruppo Oso spiega di avere «più volte chiesto, ma finora invano, un controllo da parte dei vigili urbani, l’installazione di telecamere e anche il cambiamento del senso di marcia».

Giulia Argiroffi ha presentato in passato quattro denunce e consentito agli agenti l’identificazione di autori di infrazioni stradali e reati. Lo scorso marzo, sempre in via Valverde, aveva ripreso un uomo che, mentre era assieme al figlio, gettava spazzatura in strada. Anche in quel caso il consigliere comunale era stata aggredita verbalmente e minacciata.