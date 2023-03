Palermo, consigliere filma un cittadino che abbandona rifiuti: le minacce - video

Giulia Argiroffi, consigliere comunale di Palermo, è stata minacciata perchè stava filmando un cittadino mentre abbandonava rifiuti per strada. La rappresentante del gruppo Oso ha poi pubblicato sui social alcune immagini in cui mostra l'uomo mentre abbandona due sacchetti in via Valverde, nella zona di via Roma. La Argiroffi ha chiesto di non buttare i rifiuti e l'uomo, dopo aver reagito male, ha abbandonato ugualmente i sacchetti e si è allontanato imprecando. "Ti spacco il telefono",

"Ho chiesto a questo uomo di non buttare la spazzatura in mezzo alla strada davanti alla scuola - ha scritto il consigliere comunale su Facebook -. Lui mi ha aggredita, minacciata, spaventato mio figlio e poi ha lanciato i sacchetti della sua spazzatura per strada ed è scappato".

"Abbiamo visto, come tutti, il video pubblicato dal consigliere Giulia Argiroffi, la quale esercita il mandato conferitole dai cittadini con spirito di servizio, non esitando a esporre sé stessa a situazioni di pericolo. Il comportamento del cittadino - che auspichiamo sia presto identificato - è inaccettabile e riprovevole. Non si può tollerare chi sporca la città, ben sapendo che ciò comporta un problema per l’igiene e la salute pubblica, nonché per l’espletamento di un servizio - quello della raccolta rifiuti - in condizioni di oggettiva difficoltà dovuta anche a questi gesti di inciviltà. Desideriamo, pertanto, esprimere a nome di tutta la compagine di Fratelli d’Italia la nostra piena solidarietà e affettuosa vicinanza a Giulia Argiroffi, auspicando che iniziative di denuncia come la sua non restino più isolate". Lo dichiarano Carolina Varchi, vicesindaco di Palermo e Giuseppe Milazzo, capogruppo FDI in Consiglio comunale, a nome della delegazione in Giunta e del gruppo consiliare.

