Palermo, ruba un ciclomotore e tenta un furto su un'auto: inseguito e arrestato in via dell'Orologio

La polizia ha arrestato in flagranza di reato un palermitano considerato responsabile di tentato furto aggravato su autovettura, furto aggravato di motociclo ed evasione dagli arresti domiciliari. I poliziotti sono intervenuti nel quartiere Tribunale-Castellamare di Palermo per la segnalazione di un furto in atto su un’autovettura. Le volanti hanno raggiunto il luogo indicato e sorpreso un uomo intento ad armeggiare sul vano motore di un veicolo. Lo stesso, appena ha visto la polizia, è fuggito a piedi ed è stato inseguito per strada. È stato bloccato in via dell’Orologio.

Poi è arrivato il momento dei controlli sul fermato, che hanno permesso agli agenti di scoprire altri illeciti: l’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di tre chiavi di dimensioni diverse e di un attrezzo da cucina presumibilmente utilizzato per tentare l’effrazione. Inoltre, a breve distanza, gli agenti hanno trovato un motociclo acceso, anch’esso rubato. Il fermato, peraltro, era gravato della misura cautelare degli arresti domiciliari. Ecco perché gli sono stati contestati tre reati.