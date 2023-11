Vandalizzati i bagni del Palermo Marina Yachting. La denuncia parte da alcuni cittadini che avvalendosi dei servizi hanno fotografato e denunciato sui social l’attacco subito dal nuovo gioiello made Autorità portuale.

Tavolette dei water staccate, cassetta dell’acqua divelta e altro, dopo i cuori e le scritte disegnate sui muri esterni di alcune attività pochi giorni dopo l’inaugurazione, i vandali sono tornati in azione. L’Autorita portuale ha fatto sapere che si sta già lavorando per il ripristino del decoro e che si ricorrerà alle telecamere per riuscire ad individuare i colpevoli.

«Non molliamo - fanno sapere dall’ente -, come nel caso del molo Sant’Erasmo saremo noi a vincere. Abbiamo un fondo previsto per questo tipo di situazioni e stiamo già procedendo a sistemare e far tornare il decoro all’interno dei bagni. Certo, fa rabbia pensare che questi soldi potrebbero essere spesi per altro».

Su Facebook si scatena l’indignazione: «Non meritiamo nulla - scrive Luigi - la mia paura è che tutto finisca come il Castello della Zisa». «Incivili che non meritano scusante», attacca Renzo. «Incapaci di stare al mondo - dice Ileana - chiamarlo incivili equivale a fargli un complimento».